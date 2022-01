Winkelkar duurder? Wij deden de test: schadebeperking door de promo’s

De stijgende inflatie jaagt de energieprijzen serieus de hoogte in – daar heeft iedereen het natuurlijk over. Maar ook in de supermarkt beginnen de effecten voelbaar te worden, maakte consumentenorganisatie Test Aankoop deze week bekend, na analyse van ruim drieduizend producten. Hun mand werd in een jaar tijd 2,19% duurder. “De meeste productcategorieën hebben een duidelijke opwaartse sprong in prijs gemaakt, al zijn er ook uitzonderingen.” Wij maken een eigen prijsvergelijking. Daarin is de stijging minder hoog. Met dank aan promoties, waarmee de supermarkten aan schadebeperking doen.