Kat van overleden slachtoffer gasexplosie kruipt na vier weken onder puin vandaan: “Haar zoon wil Noeke adopteren”

De Boerenkrijglaan in Turnhout werd op oudejaarsdag getroffen door een explosie, maar er speelt zich nu een klein mirakel af. Noeke, de 13 jaar oude poes van slachtoffer Rosa Baeten, zat donderdag op het puin van het vernielde appartementsgebouw. Overbuurvrouw Anneke Van Dooren probeert het dier te vangen, maar dat is nog niet gelukt.

Rosa Baeten kwam op 31 december samen met haar partner Patrick Verschuren en twee andere personen om in de gasexplosie. Haar huisdier Noeke bleef al die tijd spoorloos en leek de ontploffing ook niet overleefd te hebben. “Donderdag zag ik tot mijn verwondering de kat onder het puin vandaan kruipen”, zegt Anneke Van Dooren. “Ze was water aan het drinken dat op een zeil over het puin lag. Waarschijnlijk heeft ze al die tijd in de slaapkamer van Rosa verbleven. Daar zat Noeke graag en die ruimte is intact gebleven. Enkele dagen na de explosie dacht ik gemiauw te horen uit het verwoeste appartementsgebouw, maar ik zag nergens een poes. Een kat van de buren gaat wel regelmatig op de plaats zitten waar Noeke naar buiten kroop.”

Hoe Noeke vier weken heeft overleefd met amper eten en drinken, blijft een raadsel. “Het dier heeft duidelijk afgezien”, vertelt Anneke Van Dooren. “Ze is uitgemergeld en loopt mank. We proberen Noeke te vangen, maar dat is niet zo gemakkelijk. De werf blijft afgesloten omdat het gebouw nog instabiel is.”

Lokbakken

De overbuurvrouw houdt de plaats waar Noeke opdook goed in de gaten. “Het is een heel bange poes die altijd binnen heeft verbleven. Er staan nu drie lokbakken in de buurt. Hopelijk kunnen we haar op deze manier snel vangen. Vanaf maandag worden de appartementen leeggemaakt. Dan gaat Noeke zich waarschijnlijk nog meer verschuilen. Eventueel kunnen we nog aan de brandweer vragen of ze tot bij de slaapkamer kunnen geraken. Een nieuwe thuis voor Noeke is er al, want de zoon van Rosa wil graag het dier adopteren.”