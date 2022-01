Minister Beke wil tieners boosterprik aanbieden zonder hem aan te bevelen: “Dan is er tenminste een keuze”

Zolang het Europees Geneesmiddelenagentschap zich niet uitspreekt over de boosterprik voor jongeren, zet ook de Hoge Gezondheidsraad het licht niet op groen. Op dit moment is nog “onvoldoende wetenschappelijk bewijs” voor die prik, luidt het in een advies dat vrijdag naar de ministers van Volksgezondheid is gestuurd. Maar het bureau laat het taskforce vaccinatie de ruimte om wel al een beslissing te nemen.

Wouter Beke wil van die mogelijkheid gebruikmaken. Hij heeft het taskforce gevraagd om zich daar zo snel mogelijk over uit te spreken, en hoopt de prik sneller te kunnen aanbieden, zonder hem ook expliciet aan te bevelen. Dat zei hij aan VTM Nieuws. “Er is een verschil tussen zeggen dat we iets aanbevelen, als er nog onvoldoende data is, en zeggen dat we het aanbieden”, aldus Beke. “Als we het aanbieden kunnen mensen op goed geïnformeerde wijze de keuze maken. Dan is er tenminste die keuze.”

Hij wil er vaart achter zetten omdat het basisvaccin ook bij jongeren na verloop van tijd minder bescherming biedt, maar ook om jongeren de kans te geven om toch op reis te gaan als er te veel tijd verlopen is na hun tweede vaccin. “Alternatief kan een herstelcertificaat zijn, maar we kunnen onze jongeren toch niet aanzetten om zichzelf te laten besmetten zodat ze zo een herstelcertificaat krijgen? Ik ben nog geen enkele expert tegengekomen die zegt dat dat beter is dan een boosterprik.”