Neergestoken wijkagent mag intensieve zorg verlaten: “Fysieke wonde is ernstig, mentale nog groter”

De wijkagent raakte zwaargewond toen hij donderdag door een twaalfjarige werd neergestoken terwijl hij het verkeer regelde aan het Agnetencollege in Peer. Hij had een klaplong en belandde op intensieve zorg van het ziekenhuis in Pelt, waar hij geopereerd werd. “Volgens de laatste update mag hij naar een gewone kamer”, zegt waarnemend korpschef Eric Cenens. “Daar zal hij wellicht nog twee weken moeten blijven.”

Niet alleen de fysieke, maar ook de mentale impact van het incident is groot. “De fysieke kwetsuren zijn ernstig, maar zullen uiteindelijk wel in orde komen”, zegt Cenens. “Mentaal is de wonde zo mogelijk nog groter. Later zal de wijkagent nog de gepaste begeleiding worden aangeboden. Nu bieden we vooral zelf vanuit het korps collegiaal alle mogelijke ondersteuning aan.” desa