Een quarantaine- of ziekteattest door corona? Financieel maakt het verschil

Wie besmet raakt met het coronavirus, mag niet naar het werk en krijgt dan ook een quarantaineattest om dat te staven. Wie ziek is en ook thuis niet in staat is om te werken, krijgt daar een ziekteattest bovenop. Alleen: op financieel gebied is er wel degelijk een verschil tussen de twee attesten, zo stelt de krant De Tijd.

Wie in isolatie of quarantaine moet, kan een quarantaineattest aanvragen en indienen bij de werkgever. Dat attest stelt dat de werknemer medisch in staat is om te werken, maar dat van thuis moet doen. De werknemer krijgt dan het gewone loon doorbetaald.

Indien thuiswerk niet mogelijk is, krijgt de werknemer tijdens de quarantaine (of die van het kind dat zorg nodig heeft) geen loon maar een werkloosheidsuitkering.

Werknemers die te ziek zijn en niet in staat om te werken, krijgen een ziekteattest van de huisarts. Zij hebben sowieso recht op een gewaarborgd loon. Voor bedienden is de eerste maand afwezigheid door de werkgever betaald, voor arbeiders is dat maar twee weken. Het ziekenfonds vult de weken nadien verder aan.