De Hoge Gezondheidsraad adviseert niet tot boosteren van kinderen en tieners

De Hogegezondheidsraad heeft een advies geformuleerd over de noodzaak van een boostervaccinatie tegen Covid-19 voor kinderen en adolescenten van 12 tot 17 jaar. De raad deed dat op dringende vraag van de Belgische Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Sinds december wordt in ons land de boosterprik aanbevolen voor iedere volwassen burger. Recent kwamen daar ook de immuungecompromitteerde patiënten ouder dan 12 jaar bij, dat zijn onder anderen patiënten die chemotherapie krijgen of een immuunziekte hebben. Echter, op woensdag 26 januari ontving de Hoge Gezondheidsraad een dringend verzoek om advies van de Belgische Interministeriële Conferentie Volksgezondheid over de noodzaak van een boostervaccinatie tegen Covid-19 voor alle kinderen en adolescenten van 12 tot 17 jaar.

Dat advies is vandaag gepubliceerd op de website van de Hoge Gezondheidsraad en luidt als volgt: “Op dit moment zijn de wetenschappelijke bewijzen die de toediening van een boosterdosis Covid-19-vaccinatie aan kinderen en adolescenten van 12 tot 17 jaar ondersteunen, met name in de context van Omicron, onvoldoende voor de Hogegezondheidsraad om dit te ondersteunen met een voldoende niveau van bewijs voor het nut, de effectiviteit, de noodzaak en de veiligheid op het gebied van de volksgezondheid.”

Kortom: de Hoge Gezondheidsraad ziet momenteel geen reden om te adviseren over te gaan tot de boosterprik voor kinderen en tieners. De raad zegt ook nog te willen wachten op de aanbeveling van het EMA en op meer wetenschappelijk bewijs alvorens een ander advies uit te brengen.