Agoria pleit voor verplichte opleiding in knelpuntberoep voor langdurig werklozen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) maakte zaterdagochtend bekend dat de Vlaamse lijst van knelpuntberoepen, beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden, dit jaar langer is geworden.

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB lijst nu al 207 knelpuntberoepen op, zeventien meer dan vorig jaar. Zorgberoepen en technische beroepen overheersen de top tien, maar ook poetshulpen zijn gegeerd. Opvallende nieuwkomers zijn beroepen in de financiële sector, maar ook fietsherstellers en verkopers van doe-het-zelfmaterialen, van sport- en vrijetijdsartikels en van bloemen en planten.

“De vele openstaande vacatures drukken de productiviteit in de bedrijven en zijn een rem op de heropleving van onze economie”, reageert Jolyce Demely van Agoria Vlaanderen. “De huidige uitval van werknemers door corona vergroot de noden van onze knelpunteconomie alleen maar meer, ook na de versoepelde quarantaineregels. Op korte termijn roept minister Crevits studenten op om zich aan te melden, maar wie niet opgeleid is, is moeilijk inzetbaar. Ik pleit meer dan ooit om te investeren in langdurig werklozen door een koppeling te maken tussen uitkering en opleiding naar een knelpuntberoep naar keuze voor mensen die langdurig werkloos zijn.”

Gratis opleiding

De VDAB zegt dat zijn hele werking nu al gericht is op het in de kijker zetten van knelpuntberoepen. “Onze hele dienstverlening is gefocust op de knelpuntberoepen. Als het gaat over opleidingen voor knelpuntberoepen, bieden we er zelf aan of erkennen we er van partners. Daardoor kunnen werkzoekenden die opleidingen gratis volgen. We komen ook tussen in de verplaatsingsvergoeding en in kosten voor kinderopvang”, legt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel uit.

Verplicht zijn die opleidingen niet. “Wij bekijken wel wat best aansluit bij de werkzoekende en zijn beroepsaspiraties”, aldus Van Bommel. De werkzoekenden worden daarbij sterk aangemoedigd, en krijgen ook sollicitatieopdrachten waar ze moeten op ingaan. Wie niet meewerkt, kan een sanctie oplopen.

Motivatie

Van Bommel wijst nog op het belang van motivatie. “Wij vertrekken altijd vanuit overleg met de werkzoekende om te bekijken wat past. De werkzoekende moet gemotiveerd zijn. Een opleiding tot verpleegkundige of leerkracht vergt bijvoorbeeld veel motivatie en doorzettingsvermogen om ze tot een goed einde te brengen.”