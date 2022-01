Britse prins Andrew hoopt steun te krijgen van acteur Kevin Spacey in rechtszaak rond seksueel misbruik

De Britse prins Andrew (61), die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, wil de hulp inroepen van acteur Kevin Spacey. Dat schrijft de Britse krant The Sun. De prins hoopt dat de acteur zal getuigen voor hem in de rechtszaak die eraan zit te komen.

Virginia Giuffre (38) beschuldigt prins Andrew ervan haar op minderjarige leeftijd meerdere keren seksueel misbruikt te hebben, en wil hem burgerrechtelijk vervolgen. Giuffre zegt dat Andrew een van de mannen was waaraan ze werd “uitgeleend” door de veroordeelde zedendelinquent en steenrijke zakenman Jeffrey Epstein, die later zelfmoord pleegde in zijn cel.

De zoon van de Britse Queen Elizabeth ontkent de aantijgingen, onder meer in een veelbesproken interview met de Britse omroep BBC in 2019. Recent nog stelden de advocaten van Andrew (61) dat Giuffre mogelijk last heeft van “verkeerde herinneringen”. De prins zou de afgelopen week voor een tweede keer verzocht hebben om de zaak te seponeren, onder andere omdat de rechtbank erover geen jurisdictie zou hebben. Enkele weken geleden weigerde dezelfde rechter de zaak al eens te seponeren. De kans dat er toch een rechtszaak komt, is dus groot.

Cruciale link met Maxwell

Als het zover komt, hoopt de Britse prins de hulp in te roepen van Kevin Spacey. Volgens de krant The Sun zou Andrew met behulp van de acteur willen aantonen dat hij niet bevriend was met Ghislaine Maxwell, de vriendin van Epstein die schuldig is bevonden aan het ronselen van de minderjarige slachtoffers. Recent doken immers foto’s op van Maxwell en Spacey in Buckingham Palace.

De twee zouden er geweest zijn op uitnodiging van de prins. Andrew zegt nu dat hij effectief Spacey had uitgenodigd, maar dat de acteur zelf Maxwell had uitgenodigd. Op die manier is niet prins Andrew maar wel acteur Kevin Spacey de link met Maxwell.