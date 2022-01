“Historische” sneeuwstorm legt noordoosten van de VS lam

Zware sneeuwval heeft zaterdag in het noordoosten van de VS het luchtverkeer verhinderd en voor stroomuitval in tienduizenden huishoudens gezorgd. Zowat 70 miljoen Amerikanen kregen met het winterweer te maken.

Bijzonder getroffen waren de New England-staten, waaronder vooral Massachusetts. Voor de hoofdstad Boston is tot zestig cm sneeuw voorspeld. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor blizzards en energieleveranciers meldden dat ongeveer 120.000 huishoudens minstens tijdelijk zonder stroom zaten.

Luchtvaartmaatschappijen hadden volgens de New York Times vrijdag al ongeveer vijfduizend vluchten in de regio en op luchthavens van New York voor dit weekeinde geschrapt.

In de stad New York lag tegen de middag (plaatselijke tijd) al ongeveer 15 cm sneeuw. Die zou in de avonduren blijven vallen.

De nationale weerdienst NW verwacht windstoten met een snelheid van 80 tot 120 km per uur.

In de staten New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen.

Het is reeds de tweede sneeuwstorm dit jaar in het noordoosten van de VS.

