Hij zat jarenlang in de cel voor moord, tot zijn identieke tweelingbroer de feiten bekende in een brief

De Amerikaanse Kevin Dugar is afgelopen week op borgtocht vrijgelaten nadat hij bijna twintig jaar onschuldig in de cel zat. Dat hij zijn cel mocht verlaten komt door een opvallende bekentenis: zijn eigen tweelingbroer zegt nu de moord gepleegd te hebben waarvoor Dugar veroordeeld werd.

Kevin Dugar werd in 2005 veroordeeld voor moord na een schietpartij, twee jaar eerder, op Chicago’s North Side. Hij kreeg een gevangenisstraf van 54 jaar opgelegd. Afgelopen dinsdag, op 26 januari, verliet hij rond 21.30 uur de Cook County Jail als vrij man. Hoe dat kan? Door een bekentenis van zijn eigen tweelingbroer.

Zijn broer, Karl Smith, schreef een brief aan Kevin met daarop de onthulling dat hij het was die op de bewuste avond in 2003 het fatale schot loste. Opvallend: het was niet de eerste keer dat Karl, die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor een andere schietpartij, de feiten bekende. In 2013 deed hij dat ook al eens, maar een rechter geloofde de bekentenis toen niet. Kevin Dugar kreeg toen geen nieuw proces.

Nu oordeelde een rechter in hoger beroep dat Dugar wel degelijk moest worden vrijgelaten, hetzij op borgtocht. Dugar kan immers nog steeds terechtstaan als de staat beslist om de zaak niet te laten vallen, stelt zijn advocaat Ronald Safer aan ABC News. Een nieuw proces zal daarover licht moeten schijnen.

“We zijn verheugd dat rechter William Hooks alle factoren zorgvuldig heeft afgewogen en Kevin heeft vrijgelaten in afwachting van zijn proces”, aldus Safer. “Ik heb goede hoop dat de staat het juiste zal doen en de zaak van Kevin zal afwijzen.”

Op een foto van The Center on Wrongful Convictions is te zien hoe Kevin vlak na zijn vrijlating geniet van kippenboutjes.

“Kevin is dolblij dat hij vrij is. Maar de aanpassing is niet gemakkelijk. De wonden die zijn toegebracht door de onterechte opsluiting zijn diep, breed en blijvend”, zegt Safer nog aan ABC News. “Mensen denken dat er onmiskenbare vreugde zou zijn wanneer je na twintig jaar vrijkomt. Er is vreugde, maar het gaat gepaard met een groot aantal emoties.”

Volgens de advocaat is het een moeilijke aanpassing. “Gelukkig is Kevin sterk en zal hij volharden net zoals hij al die jaren heeft gedaan, want hij vond kracht in de kennis dat hij onschuldig is.”