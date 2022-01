Zondag nieuwe coronabetoging in Brussel: organisatie eist afzetting regering

Zondag stapt opnieuw een coronamars door de hoofdstad. De betoging wordt georganiseerd door Belgium United For Freedom en schuift een duidelijke eis naar voren: de afzetting van de regering. De manifestatie start ’s middags aan het station Brussel-Noord en eindigt aan het Atomium. De mars is goedgekeurd door Brussels burgemeester Philippe Close, meldde de Brusselse politie.

De organisatie Belgium United For Freedom verklaart dat ze niet tegen de coronamaatregelen zelf is, maar wel tegen de manier waarop die worden doorgevoerd. Ze betreurt dat de regering niet luistert naar het deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren. Daarom onderneemt ze actie: er werd een petitie opgestart om gehoord te worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De start van de manifestatie is om 12 uur gepland aan het Simon Bolivarplein aan het station Brussel-Noord. Van daaruit gaat het richting het Jules De Troozsquare, over de Koninginnelaan en langs de Koninklijk Parklaan en de Kunsenaarsstraat. Via de Emile Bockstaellaan en de Jan Sobieskilaan komen ze dan aan op de Eeuwfeestlaan om te eindigen aan het Atomium.

De betoging van zondag spitst zich toe op het verzoek tot afzetting van de regering. De organisatie verwacht opnieuw duizenden deelnemers. Vorige week zondag trok er ook al een coronamars, de Europese manifestatie voor Vrijheid, door de hoofdstad. Er waren 50.000 deelnemers. Aan het eind van de betoging, in het Jubelpark, braken er hevige rellen uit.