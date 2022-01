Zeven hotelgasten kritiek en bewusteloos aangetroffen naast zwembad in Ohio

Vreemd incident in Marysville, in de Amerikaanse staat Ohio. Daar zijn zaterdagavond verschillende mensen bewusteloos aangetroffen naast het zwembad van hun hotel. Zeven van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, zo melden lokale media. Er wordt gedacht aan een koolmonoxidevergiftiging of een niet nader gespecificeerde vergiftiging.