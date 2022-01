Meer tijdelijke werkloosheid door schoolsluitingen en quarantaine van kinderen

Eind december zat zes procent van de Belgische werknemers thuis door tijdelijke werkloosheid. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het dal in september 2021 (3,1 procent). Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. De oorzaak zijn de talrijke schoolsluitingen en quarantaines van kinderen.

Anders dan in de eerste coronagolven, toen de werkgevers hun personeel noodgedwongen tijdelijk werkloos moesten maken door een gebrek aan werk, zijn het deze keer de werknemers zelf die tijdelijke werkloosheid aanvragen vanwege de sluiting van de school of de quarantaines van hun kroost, aldus Acerta.

Tussen maart 2020 en december 2021 kreeg bijna een derde (31,9 procent) van de werknemers te maken met werkloosheid als gevolg van corona. Dat percentage daalde tot 3,1 procent afgelopen september, maar is sindsdien geleidelijk gestegen tot 3,3 procent in oktober, 4,9 procent in november en uiteindelijk tot zes procent in december.

De analyse van Acerta is gebaseerd op de reële gegevens van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de privésector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.