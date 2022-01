Ze zijn er nog, maar ze zijn met minder. Nu ook de horeca in Nederland opnieuw draait, telt de Antwerpse binnenstad dit weekend minder noorderburen. De lokale horeca is tevreden met de extra inkomsten van de voorbije weken, maar ook blij dat de oranje invasie voorbij is. “Het was extreem”, en “Met het aantal Nederlanders is ook het aantal no-shows toegenomen. Tot 68 in één dag.”