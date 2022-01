Basisscholen mogen leerkracht al na één dag vervangen

Basisscholen krijgen tijdelijk de mogelijkheid om een leerkracht al na één dag afwezigheid te vervangen. Nu kan een vervanging pas vanaf 10 dagen afwezigheid, maar veel leerkrachten die uitvallen door corona of quarantaine zijn (net) geen 10 dagen afwezig. Een vervanger vinden wordt nog steeds niet eenvoudig. “Maar nu kunnen scholen in ieder geval sneller schakelen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Scholen kampen in de omikron-golf opnieuw met personeelsuitval: omdat leerkrachten zelf ziek worden of omdat ze uit voorzorg in quarantaine moeten. Zeker basisscholen kunnen dan snel in de problemen komen wanneer er te weinig personeel overblijft om open te blijven. Vervangingen kunnen op dit moment pas wanneer een leerkracht minstens 10 werkdagen afwezig is - maar heel wat leerkrachten die uitvallen zijn (net) geen 10 werkdagen afwezig. Bovendien is 10 dagen lang voor schoolkinderen om zonder leerkracht te zitten.

Minister Weyts maakt het nu mogelijk om een afwezige leerkracht al na 1 dag te vervangen. Het gaat om een tijdelijke mogelijkheid voor scholen die in de problemen komen door een personeelstekort. Scholen krijgen de meerkost voor die vervanger financieel gecompenseerd via een centraal meldpunt bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), zodat er zo min mogelijk planlast bij komt kijken. Het nieuwe systeem is nu al van kracht en blijft al zeker tot 31 maart bestaan. Daarnaast blijven de huidige vervangingsregels in het basisonderwijs bestaan.

“We geven scholen extra middelen en extra mogelijkheden om extra mensen in te zetten”, aldus Weyts. Eerder werd ook al per maand 10 miljoen euro extra budget voorzien. Scholen krijgen bovendien de mogelijkheid om tot 20% van hun budget voor leerkrachten aan te wenden om ook andere profielen aan te nemen omdat men geen leerkrachten vindt.