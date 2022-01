Soldenverkoop lager dan vorig jaar, behalve waar Nederlanders kwamen shoppen

“Gematigd positief”, zo noemen Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel en Unizo het resultaat van de wintersolden. Ondanks beperkingen om te shoppen, het sluitingsuur in de horeca en het wegvallen van events in januari zijn zelfstandige modehandelaars alles bij elkaar op hetzelfde resultaat geland van de wintersolden vorig jaar.

Uit de enquête blijkt dat 25.8 procent van de handelaars beter verkocht dan vorig jaar, 24,2 procent evenveel verkocht en 50 procent aangeeft minder verkocht te hebben. In provinciehoofdsteden zoals Antwerpen, Hasselt en Gent en de grensgemeenten zagen ze duidelijk een effect van de soldenshoppende Nederlanders. Gemiddeld werd daar 10 procent meer soldenomzet gedraaid. “Met alle beperkingen is een status quo een gematigd positief resultaat te noemen”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Bij zelfstandigenorganisatie NSZ spreekt 6 op 10 handelaars van een omzetdaling in vergelijking met vorig jaar. Amper 12 procent zegt beter verkocht te hebben dan vorig jaar. Amper 1 op 4 haalt dezelfde of meer omzet als in 2019, voor corona. Maar liefst de helft zal hun stock bewaren voor een volgende afprijzing. “De Nederlanders die in het begin van de soldenperiode kwamen, geven een vertekend beeld. Ze hebben de verkoop niet uit volledig uit de rode cijfers kunnen halen", zegt Ann Van Doren, woordvoerder van NSZ. “Onze handelaars hebben duidelijk nog te leiden onder deze pandemie. De meerderheid is ook weinig hoopvol voor de toekomst.” 6 op 10 handelaars hebben minder ingekocht voor de zomercollectie. “We hopen dat handelaars zo niet in een vicieuze cirkel komen van tegenvallende omzet en minder cash om nieuwe collecties aan te kopen – dit is niet houdbaar.”

Frisse kleuren

Bij Mode Unie en Unizo zien ze de zomer wel positiever in. Daar verwacht 53,3 procent van de handelaars een betere verkoop dan tijdens het zomerseizoen vorig jaar, 32.4 procent verwacht dezelfde verkoop. Slechts 14,3 procent van de handelaars schat de verkoop lager in. Gemiddeld verwachten zelfstandige handelaars dat ze 5,4 procent beter zullen verkopen dan in 2021.

“Klanten hebben zin om zich in het nieuw te steken en hun outfit een positieve toets te geven met de frisse lentekleuren. Ook de verwachting dat de maatregelen in de lente en in de zomer versoepeld zullen worden en dat evenementen van allerlei aard door zullen kunnen gaan, stemt positief. Bovendien zien we dat consumenten opnieuw meer reizen, wat een boost is voor de verkoop van kledij en lingerie”, aldus Delanghe. Toch is daarmee de miserie niet achter de rug. “Vier slechte seizoenen op rij waarbij modeondernemers niet alleen minder verkochten, maar ook met een gigantische stock met houdbaarheidsdatum bleven zitten, laten zware sporen na. De onverkochte stock zorgt er immers voor dat heel wat ondernemers blijvende liquiditeitsproblemen hebben omdat hun geld vast zit in de overgebleven stock. Mode Unie vraagt dan ook aan de overheid om actief mee te denken over een afdoend relanceplan voor de sector. Zonder sterk relanceplan zullen modezaken die pre corona perfect gezond waren, maar omwille van de crisis met liquiditeitsproblemen kampen, het immers bijzonder moeilijk krijgen om te blijven investeren in de toekomst en hun zaak te doen overleven.”