Bhutan telt nog maar vier coronadoden, maar toch: “Bittere herinnering dat we meer moeten doen”

Weinig landen ter wereld zijn succesvoller in de bestrijding van het coronavirus dan Bhutan. In het 800.000 inwoners tellende land in de Himalaya was onlangs nog maar de vierde Covid-dode te betreuren. Al wil dat niet zeggen dat het verlies er minder hard inhakt. “Dit is een bittere herinnering dat we nog meer moeten doen”, aldus premier Lotay Tshering.