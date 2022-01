Zuhal Demir (N-VA): “Groen wil van mij de zondebok maken”

“Groen wil van mij de zondebok maken van haar beleid.” Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een interview met De Zondag. De heisa over de geweigerde vergunning voor een gascentrale in Vilvoorde noemt ze “de wereld op haar kop”. “De groenen willen meer stikstof en meer CO2 uitstoten en ik moet dat tegenhouden.”

Zuhal Demir is scherp voor Groen in het interview. “Het is toch te gek voor woorden wat er aan het gebeuren is”, zegt ze. “Weet u wat ik denk: Groen wil van mij de zondebok maken voor haar beleid. Ik trek me daar geen bal van aan. Ik blijf opkomen voor het leefmilieu.”

Over de botsingen met federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zegt ze dat het probleem een verschil in visie is. “Wij hebben een totaal andere visie op de politiek: dat is het probleem. Zij is dogmatisch, ik ben pragmatisch. Ik wil oplossingen voor de problemen die zich stellen. Maar ik ben niet kwaad op haar als persoon.”