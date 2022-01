Wouter De Vriendt (Groen): “Het is money time voor energiefactuur”

Het kernkabinet moet snel bijeenkomen en beslissen over maatregelen om de energiefactuur te drukken. “Het is money time”, vindt Kamerfractieleider Wouter De Vriendt, die vindt dat desnoods de verlenging van het sociaal tarief moet worden losgekoppeld van het akkoord. Maggie De Block (Open VLD) stelt zich intussen al minder afkerig op tegen een btw-verlaging dan enkele weken geleden.

De federale regering werkt al langer aan nieuwe maatregelen om de fors gestegen energieprijzen te laten dalen. Het kernkabinet boog zich vorige week woensdag tot in de late uurtjes over het dossier, maar sindsdien stond het niet meer officieel op de agenda van de topministers. In regeringskringen valt te horen dat de tandem Tinne Van der Straeten (Groen) en Vincent Van Peteghem (CD&V) dit weekend verder werkt op de hervorming.

In ‘De zevende dag’ op Eén laakten oppositieleiders Peter De Roover (N-VA) en Sofie Merckx (PVDA) de traagheid van de regering, al staan ze niet dezelfde oplossing voor. Maar ook binnen de meerderheid verklaarden De Vriendt en De Block dat er snel een oplossing moet komen.

De groene fractieleider waarschuwde dat de tijd vooral dringt voor mensen die het sociaal tarief genieten. De doelgroep van die maatregel werd al uitgebreid, zodat zowat één miljoen gezinnen er van kunnen profiteren. Er lijkt een princiepsakkoord te bestaan om het sociaal tarief met drie maanden te verlengen, maar als dat er niet snel is, “krijgen die mensen volgende week een brief met de blijde boodschap dat hun sociaal tarief stopt”, aldus De Vriendt.

Daarom wil hij dat de kern snel - “de komende dagen” - bijeenkomt. Indien nodig mag de verlenging van het sociaal tarief worden losgekoppeld van de rest van het dossier. Het is wel zo dat minister van Energie Van der Straeten de energieleveranciers al heeft gevraagd de brieven nog niet te versturen.

Btw-verlaging

Intussen bleek ook dat De Block minder afkerig staat tegen een btw-verlaging op gas en elektriciteit. Enkele weken geleden had ze het nog over “boerenbedrog”. Vandaag lijkt de discussie veeleer te gaan in de richting van een ‘slimme btw-verlaging’, waarbij het btw-tarief onmiddellijk daalt van 21 naar 6 procent, maar waarbij nadien kan worden gespeeld met de accijnzen wanneer de energieprijzen op de markt dalen. “Nu is er een meer uitgewerkt voorstel. Dat voorstel was toen niet berekend. We gingen blind een zaak doen waar we niet van wisten waar het geld vandaan kwam”, aldus de liberale fractieleidster.