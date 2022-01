Voorlopig erg povere opkomst voor nieuwe coronabetoging in Brussel, start uitgesteld

De nieuwe coronabetoging in Brussel, georganiseerd door Belgium United For Freedom, kent zondag een povere opkomst. Kort na de middag waren er nog maar een paar honderden demonstranten verzameld aan het Brusselse Noordstation.

De start van de manifestatie was om 12 uur gepland aan station Brussel-Noord, maar is nu uitgesteld naar 14 uur. Vermoedelijk omdat er nog gewacht wordt op versterking. De organisatie had naar eigen zeggen ongeveer 35.000 betogers verwacht en momenteel zijn er slechts een paar honderden verzameld.

Van het Noordstation gaat het straks richting het Jules De Troozsquare, over de Koninginnelaan en langs de Koninklijk Parklaan en de Kunsenaarsstraat. Via de Emile Bockstaellaan en de Jan Sobieskilaan komen ze dan aan op de Eeuwfeestlaan om te eindigen aan het Atomium. Daarbij passeert de optocht een kort stuk langs een dichtbevolkte wijk.

Deze keer eindigt de betoging dus niet aan het Jubelpark, zoals bij de vorige betogingen wel het geval was. De Brusselse politie heeft het parcours in samenspraak met de organisatie verlegd, zegt politiewoordvoerder Carla Lonneville. “De schade van de vorige betoging is nog niet hersteld. Daarmee is rekening gehouden om nu een alternatief parcours uit te stippelen.”

In de aanloop naar de betoging had de politie al laten weten “op het beste te hopen, maar voorbereid te zijn op het ergste”. “De vrije meningsuiting is belangrijk en de burgemeester wil zo veel mogelijk betogingen toelaten, maar het is een jammerlijke vaststelling dat het geweld toeneemt. Een kleine minderheid komt speciaal naar betogingen om amok te maken. Het blijft een klein percentage, maar ze zorgen voor enorme overlast.”

Afzetting van regering

De betoging van zondag spitst zich toe op het verzoek tot afzetting van de regering. De organisatie Belgium United For Freedom verklaart dat ze niet tegen de coronamaatregelen zelf is, maar wel tegen de manier waarop die worden doorgevoerd. Ze betreurt dat de regering niet luistert naar het deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren. Daarom onderneemt ze actie: er werd een petitie opgestart om gehoord te worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.