Stukje kip, varken of lam? Franse restaurants moeten herkomst vlees aantonen vanaf maart

Franse restaurants, kantines en alle andere plekken waar kip, varkensvlees, lamsvlees of schapenvlees wordt geserveerd, moeten vanaf maart aantonen waar de dieren geleefd hebben en geslacht zijn. De eetgelegenheden moeten ook aangeven of het vlees vers of ingevroren is. Dat heeft het Franse ministerie van Landbouw beslist.

Voor rundvleesgerechten gelden die maatregelen al sinds 2002. Voor kip, varkensvlees, lamsvlees en schapenvlees golden ze vooralsnog enkel in supermarkten en beenhouwerijen. De uitbreiding van de maatregelen is een antwoord op de toenemende interesse van consumenten in de oorsprong van voeding, maar het moet ook de consumptie van lokaal vlees verhogen, op plekken zoals schoolkantines.

Momenteel komt de helft van het vlees dat daar geserveerd wordt immers uit het buitenland, stelt het landbouwministerie. “We hebben hier lang aan gewerkt, zodat ouders eindelijk kunnen weten of de kip in de schoolkantine van hun kinderen van Frankrijk of Oekraïne of Brazilië komt, en hetzelfde geldt voor restaurants”, zei Frans minister van Landbouw Julien Denormandie eerder volgens nieuwssite Politico.

De Franse krant Le Parisien berichtte dat het decreet donderdag in het Franse staatsblad zou verschijnen, wat landbouwminister Denormandie bevestigde.