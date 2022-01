Liverpool haalt Porto-scherpschutter Luis Diaz binnen, weg vrij voor transfer Divock Origi?

De 25-jarige linkerflankspeler is momenteel nog met zijn nationale ploeg aan de slag in de WK-kwalificaties. Dinsdag speelt Colombia in Argentinië. Hij heeft nog geen werkvergunning en wordt pas eind volgende week in Liverpool verwacht.

De Engelse topclub betaalt naar verluidt 45 miljoen euro voor Dias, die dit seizoen voor Porto veertien goals maakte (plus vijf assists) in achttien competitieduels. De transfer zou de weg vrij kunnen maken voor een exit van Rode Duivel Divock Origi bij Liverpool. Het contract van de Belgische aanvaller loopt eind dit seizoen af. In de Engelse pers wordt hij aan West Ham en Atalanta gelinkt.