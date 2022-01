Storm op komst: “Opletten voor felle windstoten en afbrekende takken”

Ook in het Zweedse Malmo staan straten blank. — © via REUTERS

Storm Corrie is in aantocht. In het Verenigd Koninkrijk maakte de storm al twee doden, en daarna trok hij al over Denemarken, Duitsland, Tsjechië en Polen. Maandag komt hij ook over ons land. “De windstoten kunnen fel zijn. Op sommige plekken zelfs tot 100 kilometer per uur”, zegt Nicolas Roose van weerwebsite Noodweer Benelux.

In het VK deed de storm onder de naam ‘Malik’ de ronde, in Duitsland als ‘Nadia’, maar het Nederlandse KNMI gaf nu de naam ‘Corrie’. “Het is er zeker een om in de gaten te houden”, zegt Roose over de derde storm van het jaar. “Tegen maandagochtend 6 à 7 uur wordt de storm verwacht aan de Nederlandse kust, met windsnelheden op zee van 8,9 of zelfs 10 Beaufort. In Schotland tekenen ze nu felle windstoten op van 120 tot 140 kilometer per uur. In België wordt dat maximaal 90 kilometer per uur, met aan de kust misschien een uithaal tot 100 per uur. Maar als er buien bijzitten, kan dat leiden tot onstuimige situaties. zulke windstoten kunnen voldoende zijn om zieke bomen te doen breken.”

De storm is een gevolg van de winterstorm in het noordoosten van de VS, zegt Roose. Komt daarbij nog dat in de Ardennen winterse neerslag wordt verwacht. “Boven 400 meter kan daar 5 tot 10 centimeter extra vallen. Oppassen geblazen, dus.”

Het KMI laat weten dat in Luik en Luxemburg voor gladheid code geel zal gelden. Voor het hele land spreekt het KMI voor maandag over rukwinden van 75 à 85 km per uur, of lokaal nog iets meer. Ook daar is code geel dan van kracht.

Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg waarschuwen dan weer voor stormtij maandagnamiddag. Ze verwachten hoge waterstanden door een stormachtige noordwestenwind in de Noordzee.

Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet dus zonder gevaar.

De storm zette zaterdagnacht Hamburg al onder water door een stormvloed. Eerder hield hij ook al lelijk huis in Polen, waar een 27-jarige man omkwam toen een boom op zijn wagen viel. In het Engelse Winnothdale kwam een negenjarige jongen om het leven door een omgewaaide boom. Een andere man raakte daar zwaargewond. In Aberdeen, aan de Schotse oostkust, overleed een 60-jarige vrouw.