Benito Raman uit frustratie over bankzittersstatuut bij Anderlecht: “Situatie is niet acceptabel”

Door de terugkeer van Christian Kouamé bij Anderlecht, moest Benito Raman opnieuw op de bank beginnen in de topper op bezoek bij Union. Hij kon er maar moeilijk mee leven. “We moeten met mijn management bekijken wat we hier mee doen”, zei hij na afloop gefrustreerd.

“Als je niet start, mag je ontgoocheld zijn”, aldus Raman, die alweer op de bank begon. “Dat gebeurt iets te veel naar mijn goesting. Ik denk dat iedereen wel ziet dat ik heel gefrustreerd ben.” Raman probeert zijn draai te vinden in zijn rol van invaller, maar dat loopt moeizaam. “Ik wist gisterenavond dat ik niet startte. Of dat nu terecht of onterecht is, je moet dat accepteren. Maar als het blijft duren, begint dat hard aan te komen”, zegt hij.

LEES OOK.ONZE PUNTEN. Solide ploegprestatie van Union met doelpuntenmaker als absolute uitblinker, bij RSCA vallen wisselspelers door de mand

LEES OOK.Chef voetbal Ludo Vandewalle was andermaal onder de indruk: “Union moet zelfs niet meer goed spelen om te winnen, het heeft Nielsen”

Benito Raman wil vaker in de basis staan bij Anderlecht. — © BELGA

Verschil maken

Raman vindt dat hij die basisplaats verdient. “Als ik inval, maak ik vaak het verschil, en dan wil je na een tijd toch gaan starten”, luidt het. “Als iemand anders vandaag twee keer scoort, moet ik zwijgen, maar dat gebeurt niet. Al heb ik zelf ook geen kansen gecreëerd, dus ik moet niet te veel zeggen.”

De aanvaller heeft het stilaan gehad. “We moeten met mijn management bekijken wat we hiermee doen, want deze situatie is voor mij niet acceptabel. Ik bedoel niet dat ik wil vertrekken, want ik heb voor drie jaar getekend. Maar als ik nooit speel, heeft het natuurlijk ook geen zin om te blijven”, besloot hij.