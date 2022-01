Cristiano Ronaldo voetbalt met zoontje: “Het heden en de toekomst”

Cristiano Ronaldo en zijn zoontje Cristiano Jr. zijn steeds meer samen te vinden in de spotlights. De spits van Manchester United neemt zijn zoontje af en toe meer naar awardshows, maar heeft ook een gedeelde passie voor voetbal. De Portugees deelde op zijn Instagrampagina enkele kiekjes waar hij samen met Junior, in Manchester United-outfit, aan het voetballen is. Uiteraard in blote bast.