Hoe groot is kans op Russische inval in Oekraïne? “Enige logica is dat er geen logica bestaat in hoofd van Poetin”

De kans op een Russische invasie in Oekraïne is reëel. Dat er helemaal geen inval komt, is dat evenzeer. “De Russische president Poetin is heel onvoorspelbaar.” Dat zei de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in België Yehor Pyvovarov zondag in ‘De Zevende Dag’. “We moeten goed voorbereid zijn.”

Op dit moment staan duizenden Russische soldaten aan de grens met Oekraïne. Het Westen vreest een inval en wil zich voorbereiden op die dreiging, maar de Oekraïense president Volodimir Zelenski sust. Hij roept het westen op om geen paniek te zaaien over zijn land. “Als je sommige westerse leiders hoort, zou je denken dat het hier al oorlog is”, zei Zelenski afgelopen vrijdag nog tijdens een persconferentie. Wel geeft Zelenski toe dat het risico bestaat dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Alleen: dat risico bestaat volgens hem al lang en is er nu niet groter op geworden.

Volgens de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in België Yehor Pyvovarov is dat een sterk intern signaal van de president. “De Russische oorlog in Oekraïne die in 2014 begonnen is, heeft meerdere dimensies”, zei Pyvovarov, die zondag voor een eerste keer te gast was in de studio van ‘De Zevende Dag’. “Psychologische oorlogvoering en propaganda horen daar ook bij.”

Pyvovarov benadrukte dat de inlichtingendiensten van zijn land hun werk doen, waardoor ze exact weten hoeveel troepen er aan de grens met Rusland staan. “Rond de 130.000 zijn dat er”, bevestigde hij eerdere geruchten. “De belangrijkste boodschap van Zelenski is dus om niet te panikeren, omdat onze gemeenschap al acht jaar onder deze druk leeft en de troepen het onder controle hebben.”

“Geloven geen woord van Poetin”

Of Rusland dan geen werkelijke invasie plant, maar vooral probeert om Oekraïne te destabiliseren, zoals president Zelenski beweert? Volgens Pyvovarov is een democratisch en stabiel Oekraïne het laatste wat Poetin wilt. “Enerzijds maakt Oekraïne deel uit van zijn plan voor een Sovjetunie 2.0. Anderzijds is een succesvol Oekraïne als een graat in de keel voor Poetin”, klinkt het. “Helaas kunnen we niet voorspellen wat er in het hoofd van Poetin omgaat. Het enige waar je kan van uitgaan, is de afwezigheid van enige logica.”

“We geloven geen woord van wat Poetins regering en minister Lavrov zeggen. We moeten goed voorbereid zijn.” Als Poetin toch beslist om binnen te vallen, zal er volgens Pyvovarov een “gepast en snel antwoord” komen. De vertegenwoordiger verwees naar de annexatie van de Krim in 2014. “Dat was toen ook totaal onverwacht. Maar we staan nu sterker dan destijds na de revolutie.”

In Europa is intussen een verdeelde houding te zien ten opzichte van de situatie aan de Oekraïense grens. Groot-Brittannië zegt dat het bij de NAVO een “grootscheepse” inzet van troepen, oorlogsschepen en straaljagers in Europa gaat voorstellen. Duitsland is intussen terughoudend om militair bij te springen.