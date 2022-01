Kiels jeugdproduct Ilias Sebaoui steelt de paars-witte harten: “Hij doet me denken aan Hernan Losada”

De week van de waarheid heeft voor meer duidelijkheid gezorgd. Na het gelijkspel tegen Zulte Waregem staat Beerschot een stap dichter bij 1B. Toch konden ze op het Kiel hun sportieve zorgen even vergeten. De 20-jarige Ilias Sebaoui betoverde met zijn straffe invalbeurt de paars-witte supportersharten. Tien jaar geleden liep hij hand in hand met Hernan Losada het veld op, vandaag heeft hij alles in huis om de nieuwe publiekslieveling te worden.