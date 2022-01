Didier Lamkel Zé kan nog naar Russische rode lantaarn FK Khimki

Antwerp-winger Didier Lamkel Zé (25) heeft nog goeie hoop op een transfer. Met OHL - waar het bestuur ‘njet’ zei - moeten we geen rekening meer houden en dus kijkt de Kameroener naar het buitenland. FK Khimki is momenteel aan het doorduwen. De rode lantaarn in de Russische eerste klasse is al een tijdje geïnteresseerd. Het heeft nog twaalf duels om degradatie te voorkomen en wil Lamkel Zé op huurbasis (zonder aankoopoptie) binnenhalen als redder-in-nood. De speler staat er voor open, het is nu dus zaak dat de clubs eruit raken.

Eerder dit seizoen was Lamkel Zé verhuurd aan DAC in Slovakije, maar dat avontuur stak hem al snel tegen.