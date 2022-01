Negen doden na chaotisch auto-ongeval in Las Vegas

Bij een ongeval in Las Vegas waarbij zes auto’s betrokken waren, zijn zaterdag negen mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie van Las Vegas, in de Amerikaanse staat Nevada. Een ander slachtoffer ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeval werd veroorzaakt door een bestuurder die volgens de politie te hard reed. De bestuurder van een Dodge Challenger, een type sportauto dat in de VS bekendstaat als een ‘muscle car’, reed vlak voor de aanrijding door een rood licht. De auto raakte vervolgens meerdere voertuigen. In totaal waren vijftien mensen betrokken bij het ongeval.

Het is nog niet bekend of de bestuurder van de Dodge, die het ongeval zelf ook niet overleefde, teveel gedronken had of onder invloed van drugs of medicijnen was.

Het aantal doden door auto-ongevallen in de VS steeg in de eerste zes maanden van 2021 met 18,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zei het ministerie van Transport eind oktober. Het was tevens de dodelijkste eerste helft van een jaar op de Amerikaanse wegen sinds 2006.

Het aantal verkeersdoden nam toe nadat de reisbeperkingen wegens het coronavirus uit 2020 waren opgeheven, waarna de drukte op Amerikaanse autowegen met 13 procent toenam. Ook vertoonden automobilisten meer onveilig gedrag dan voor de pandemie, aldus toezichthouders, zoals te hard rijden en rijden onder invloed van drugs of alcohol. Ook het rijden zonder autogordels nam toe.