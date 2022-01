Assisenzaak tegen Nordahl Lelandais start: hij misbruikte zijn nichtjes, doodde een collega, maar de moord op Maëlys (8) was “toevallig”

Frankrijk

Maandag start in Frankrijk de assisenzaak tegen Nordahl Lelandais. Hij staat er terecht voor doodslag op Maëlys (8). Lelandais werd al snel verdacht na de verdwijning van het kleine meisje in 2017. De ouders riepen de verdachte op om te spreken, in de hoop hun dochter nog te kunnen redden. Maar de man hield de lippen stijf op elkaar. Toen het bewijs tegen hem anderhalf jaar verder ontegensprekelijk werd, bekende hij de “toevallige” moord. Een terugblik op de verdwijning die een heel land beroerde, een vooruitblik op de rechtszaak waar de ogen van de hele wereld op gericht zijn.