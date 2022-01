Hoe vaak per dag poets ik mijn tanden? Voor of na het ontbijt? En is een elektrische tandenborstel beter?

Stralend witte tanden. Het is iets wat iedereen wil, maar slechts weinigen gegeven is. Spiegel je vooral niet aan tv-sterren, want veel is fake, waarschuwen experts. In de eerste plaats primeert een gezond gebit. En dat krijg je door een goede mondhygiëne. Poetsen en flossen vormen de basis. Minimaal tweemaal per dag. Maar doen we dat beter voor of na het eten? En heeft een fopspeen nu wel of geen impact op het gebit van je kind? En welke tandpasta gebruik je het best?