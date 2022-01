Antwerp heeft bijna nieuwe spits beet: 18-jarige van Sparta Rotterdam op komst

Antwerp is bij zijn zoektocht naar aanvallende versterking uitgekomen bij Emanuel Emegha, een 18-jarige spits van Sparta Rotterdam. De Nederlander met Nigeriaanse roots is liefst 1,95 meter groot. Emegha, die ook Nederlands belofte-international is, scoorde dit seizoen al twee keer in de Eredivisie. Bij Antwerp zien ze zijn komst vooral als een transfer met het oog op de toekomst. De deal zit in de afrondende fase.