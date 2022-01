Benito Raman raakt steeds meer gefrustreerd door invallersrol bij Anderlecht: “Dit is onacceptabel. Ik ga met mijn manager praten”

Benito Raman (27) heeft het even gehad bij Anderlecht. De spits begon tegen Union opnieuw op de bank nadat hij woensdag tegen Cercle ook al opgeofferd werd. De Oost-Vlaming voelt zich steevast het eerste slachtoffer van Kompany en gooit er nu al zijn frustraties uit. Al moet Raman ook in eigen boezem kijken. Hij moet nog meer als prof leven en zijn invalbeurt in het Dudenpark was zwak. “Waarom draai ik voor alles op?”