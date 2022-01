Wie zijn de 606 mensen die dit jaar al overleden aan Covid-19?

Dankzij de vaccins is de forse dodentol uit vorige golven teruggelopen, maar ook nu nog sterft elke dag een twintigtal mensen na een besmetting met het coronavirus. In totaal zijn er sinds de jaarwisseling al 606 coronapatiënten overleden. Onder hen opvallend meer mannen dan vrouwen.

Bij het begin van de pandemie stierven er juist meer vrouwen, en de cijfers leken daarna gelijk te lopen. Voor die tendens bestaat volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) een logische verklaring. Oorspronkelijk vielen de meeste overlijdens bij de 85-plussers. Nu ligt de gemiddelde leeftijd lager. “Tijdens de eerste golf waren er vooral veel overlijdens in woonzorgcentra”, zegt Van Gucht. “Vrouwen hebben een hogere levensverwachting, en er zijn meer vrouwen in woonzorgcentra. Nu is van de overlijdens nog maar één op vijf een bewoner van een woonzorgcentrum. Dat weegt veel minder door in de statistieken.”

En dus speelt nu een effect mee dat al langer zichtbaar is. “Bij Covid-19 zien we al van bij het begin dat mannen gevoeliger zijn voor de ziekte en voor acute complicaties. Ze lopen meer risico een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen”, zegt Van Gucht. Hoe dat komt, is niet zeker. “Mogelijk spelen hormonale effecten mee. Het immuunsysteem bij vrouwen staat meestal ook iets scherper.”

(Lees verder onder de grafiek)

Daarbij komt nog dat mannen vaker kampen met onderliggende aandoeningen, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UZA). “Denk aan obesitas, maar ook aan chronisch longlijden. Het rookgedrag is lange tijd heel anders geweest bij mannen.”

Mogelijk speelt ook een andere attitude tegenover vaccinatie een rol. Al is het nog onduidelijk of hier een verschil tussen mannen en vrouwen speelt. “Wel geweten is dat alleenstaande mannen bijvoorbeeld een lagere vaccinatiegraad hebben dan getrouwde mannen”, zegt Van Damme. “Vaccinatie is hoe dan ook een enorm doorslaggevende factor in de sterftecijfers.” (kca)