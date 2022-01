Coronavaccins beschermen uitstekend tegen dood, ziekte en infectie: met drie prikken ligt sterftekans 5 tot 17 keer lager

De coronavaccins beschermen uitstekend tegen dood, ziekte en infectie – in die volgorde: de bescherming tegen overlijden ligt hoger dan die tegen ziekte of besmetting.

Afgelopen twee weken stierven in het ziekenhuis 132 65- tot 84-jarigen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Opmerkelijk is dat vier op de tien van hen niet-gevaccineerd zijn, terwijl in die leeftijdscategorie toen slechts 6 procent geen prik gekregen had. Omgerekend ligt de overlijdenskans 17 keer hoger voor een niet-gevaccineerde, in vergelijking met wie drie prikken kreeg. Maar in vergelijking met wie slechts twee prikken kreeg, ligt de kans ‘maar’ twee keer hoger. Bij 85-plussers is dat vijf keer bij drie prikken en twee keer bij twee, maar de overlijdens in de rusthuizen zitten niet in de cijfers.

Sciensano benadrukt dat hun cijfers niet gebruikt kunnen worden om de doeltreffendheid van de vaccins te berekenen, omdat ze geen rekening houden met de onderliggende gezondheidsrisico’s van gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Maar de cijfers stroken wel met de bevindingen van het Engelse gezondheidsagentschap UKHSA, waar ze die wel in rekening nemen. Zij stellen vast dat de kans om te overlijden na een omikronbesmetting voor een 50-plusser 2,5 keer lager ligt na twee prikken, en 20 keer lager na drie prikken.

Ook bij ziekenhuisopnames

Eenzelfde fenomeen doet zich voor bij de ziekenhuisopnames. Een drie keer geprikte 65-plusser heeft een vier keer lagere kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden, en een zeven keer lagere kans om op intensieve te belanden. Maar voor wie maar twee prikken kreeg, is het verschil veel minder uitgesproken. Zij belanden minder vaak op IC dan hun niet-geprikte leeftijdsgenoten, maar haast even vaak in het ziekenhuis. Drie prikken zijn voor 65-plussers dus noodzakelijk om een hoge bescherming te garanderen.

Bij 18- tot 64-jarigen blijkt dat verschil tussen twee en drie prikken niet uit de gegevens van Sciensano. Zowel de overlijdenskans als de kans op ziekenhuisopnames is gelijk voor die groepen. Het vaccin maakt wel een verschil in de besmettingskans. Die ligt bij diegenen met drie prikken de helft lager. (dds)