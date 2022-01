Jommeke trekt ten strijde tegen pesten in nieuwe strip ‘Het verpeste kamp’

Een op zes kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pestgedrag. Daar dragen veel hen lange tijd de gevolgen van. Het hoeft dus niet te verwonderen dat Vlaanderens bekendste stripheld met zijn blonde strooien dakje ten strijde trekt tegen het kwalijke fenomeen. In het nieuwe album Het verpeste kamp vertrekken Jommeke en zijn vriendjes op kamp. Alles is peis en vree, tot Max steeds gemener gaat doen tegen Saar, een vriendin van Annemieke. Het begint met kleine dingen, zoals een duw. Ze mag ook haar tent niet naast hem opzetten. Maar het wordt erger: haar rugzak verdwijnt, Max doet haar kapseizen met de kano en duwt haar van een balk de modder in. Dat pestgedrag heeft een grote impact op Saar, tot tranen toe.

© Standaard Uitgeverij

Het album verschijnt op 2 februari. Het Vlaams Netwerk heeft 5.000 exemplaren besteld, en steekt er een bundel in met tips voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen. Van hoe je pestgedrag kan herkennen en info over het verschil tussen plagen, ruzie en (cyber)pesten tot hoe je het kan aanpakken.