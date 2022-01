Manneken Pis trekt een geel-blauw shirt aan. Union won de Brusselse derby met 1-0 en is dé ploeg van ’t stad. Meer nog, de leider zet stadsgenoot Anderlecht op 15 punten en hypothekeert de (kortstondig oplevende) titeldroom van RSCA. Felice Mazzu zag hoe zijn team weer uiterst efficiënt was, terwijl Vincent Kompany zijn organisatie niet kon ontmantelen. Het was wel groot feest in én rond het Dudenpark.