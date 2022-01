Tunesische voetbalbond stuurt Mondher Kebaier de laan uit na eliminatie in kwartfinales in Africa Cup

Mondher Kebaier is niet langer de bondscoach van Tunesië. De Tunesische voetbalbond kondigde zondag zijn ontslag aan. De Adelaars van Carthago hebben zijn assistent Jalel Kadri aangesteld als opvolger.

De beslissing volgt na de uitschakeling van zaterdag in de kwartfinales van de Africa Cup tegen Burkina Faso (1-0).

Kebaier was sinds augustus 2019 aan de slag bij Tunesië. De bond gaat in het gepubliceerde persbericht niet dieper in op de drijfveer van het ontslag.