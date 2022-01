Spotify reageert dan toch na kritiek op podcast van Joe Rogan over coronavirus

Spotify gaat voortaan zelf informatie toevoegen aan podcasts waarin over Covid-19 gepraat wordt. Dat heeft de streamingdienst aangekondigd op haar eigen website. De beslissing komt er nadat het platform onder vuur kwam te liggen vanwege “de verspreiding van leugens over coronavaccins” in de populaire podcast van Joe Rogan.

‘The Joe Rogan Experience’ is de bijzonder populaire podcast van de Amerikaanse presentator Joe Rogan. Elk aflevering wordt naar schatting door zo’n 11 miljoen mensen beluisterd. Alleen: de inhoud van de podcast is vaak erg controversieel. Zo zou Rogan geregeld desinformatie over het coronavirus delen. Verschillende artiesten, onder wie Neil Young en Joni Mitchell, besloten daarop hun muziek van Spotify te halen. “Spotify helpt potentieel dodelijke informatie verspreiden”, aldus Neil Young.

Een reactie van het Zweedse platform bleef uit, tot nu. Spotify laat nu in een statement op de eigen website weten dat het de richtlijnen aanpast en voortaan zelf “Covid-19-inhoudsadviezen zal toevoegen aan podcastafleveringen die Covid-19 bespreken”. De kennisgeving die Spotify op dergelijke afleveringen zal plaatsen, zal ook gelinkt zijn aan een webpagina van het platform waarop actuele informatie over de pandemie te vinden is.

Op die webpagina staat onder meer te lezen dat Spotify inhoud verbiedt die beweert dat “aids, Covid-19, kanker of andere ernstige levensbedreigende ziektes niet echt zijn”, net als “inhoud die mensen aanmoedigt om opzettelijk besmet te raken met Covid-19 om immuniteit op te bouwen”.

Gebruikers van Spotify kunnen voortaan ook melding maken bij het platform wanneer ze vinden dat de inhoud van een podcast ingaat tegen de richtlijnen.