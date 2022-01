“Vrijdag kreeg ik plots een blizzard alert via mail”, vertelt Camille Van Peteghem. — © RR

New Haven/Heusden-Zolder

Afgelopen weekend trok een hevige sneeuwstorm over het noordoosten van de Verenigde Staten. Op sommige plaatsen viel meer dan een halve meter sneeuw. “De prijs voor Uber ging maal vier”, getuigt Camille Van Peteghem (27) uit Heusden-Zolder vanuit New Haven, een stad in de staat Connecticut.