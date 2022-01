Onze Chef Voetbal ziet de G6 door het ijs zakken: “Dat Union met die voorsprong bovenaan staat, heeft het ook te danken aan het falen van de topclubs”

Hoge intensiteit. Druk zetten. Gegenpressing. Het zijn dé begrippen waar het in het hedendaagse voetbal om draait. Geen tijd geven aan de tegenstander. Veel lopen. Het zorgt voor spanning maar komt de kwaliteit van onze Jupiler Pro League niet ten goede. De betere voetballers in onze competitie kunnen er moeilijk mee omgaan. Met als gevolg wedstrijden waarin nauwelijks iets fraais te zien is.