Canada kan WK al ruiken na winst in topduel tegen VS

Canada kan het WK van eind dit jaar in Qatar al ruiken. In het topduel in eigen huis tegen de Verenigde Staten mocht het zondag met 2-0 juichen.

Voormalig Zulte Waregem-aanvaller Cyle Larin (7.) had maar zeven minuten nodig om de VS een eerste dreun toe te dienen op assist van ex-Buffalo Jonathan David. Het duurde tot de slotseconden vooraleer de thuisploeg pas echt zekerheid verwierf over de zege via Sam Adekugbe (90.+5).

Tajon Buchanan (Club Brugge) speelde de hele wedstrijd mee in het winnende kamp, waar Ike Ugbo (Racing Genk) in de 84e minuut van de bank kwam.

Met nog vier matchen te gaan leidt Canada de dans in de kwalificatiegroep voor Noord- en Centraal-Amerika met 22 op 30, voor de VS (18 ptn.), Mexico (17 ptn.) en Panama (14 ptn.). Uiteindelijk stoten de eerste drie op acht ploegen rechtstreeks door naar het WK. De nummer vier moet nog barrages afhaspelen.