Turkse topclubs trekken aan de mouw van Sinan Bolat, maar AA Gent ligt dwars: “In 24 uur kan veel gebeuren”

Toen bleef hij bij Galatasaray en Kayserispor toch iets te vaak op zijn honger. AA Gent wil zijn doelman echter niet laten gaan omdat het te kort dag is om nog een waardige vervanger te zoeken.

Als de Turkse doelman dan toch aan zijn contract tot juni 2022 wordt gehouden, wil die dat het bestuur hem een contractvoorstel doet. Vandaag nog. “Twee clubs zijn geïnteresseerd en hebben zich officieel gemeld bij AA Gent. We zullen wel zien wat er gebeurt, want in 24 uur kan er heel veel gebeuren. Voor de rest wil ik er niet te veel over zeggen. Anders is er weer te veel commotie. Maar ik ben altijd duidelijk geweest in hoe ik me voelde. Het is voor iedereen goed als er duidelijkheid komt. Het is niet uit mijn mond gekomen dat ik wil vertrekken, maar ik heb inderdaad nog maar vier à vijf maanden contract. Ik wil gewoon duidelijkheid. Dat heb ik al in elk interview gezegd.” (ssg,kvu)