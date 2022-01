Moet Club Brugge Eder Balanta missen tegen AA Gent? “Niet het type dat zich snel laat wisselen”

Balanta stond de voorbije week in de belangstelling van AEK Athene, dat hem graag wilde huren, maar daar was voor Club geen sprake van. Zijn kracht zal nog van pas komen op het middenveld en gisteren stond hij voor het eerst onder Schreuder aan de aftrap. Zijn coach was tevreden. “Eder speelde een prima match. Een kleiner veld, een competitieve match,…: we hadden hem nodig vandaag.” Maar dan was er die blessure. Een klein kwartier voor tijd moest hij worden behandeld en hij kon niet verder. “Dat is nooit prettig. Of hij er tegen Gent bij kan zijn, weet ik nog niet. Dat is afwachten. Maar Eder is niet het type dat zich snel laat wisselen…” De competitiematch in eigen huis is pas zondag, maar de bekermatch van woensdag in de Ghelamco Arena komt er wel snel aan.