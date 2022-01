Emiraten onderscheppen opnieuw raket van Jemenitische rebellen

© via REUTERS

De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw een ballistische raket onderschept die was afgevuurd door Jemenitische Houthi-rebellen. Dat heeft het ministerie van Defensie van de Emiraten maandag gemeld. Er vielen geen slachtoffers.

“De luchtafweer heeft een ballistische raket onderschept en vernietigd die was gelanceerd door Houthi-rebellen die ons land viseren”, zo stelde het ministerie in de mededeling. Volgens het ministerie vielen de brokstukken neer in een onbevolkt gebied.

Het gaat om de derde gelijkaardige aanval op de Emiraten sinds het begin van de maand. Op 17 januari vielen drie doden bij een aanval met drones en raketten op Abu Dhabi, één van de zeven emiraten. Op 24 januari werden dan weer twee ballistische raketten onderschept.

Bezoek president

De Verenigde Arabische Emiraten staan al jaren aan de zijde van Saoedi-Arabië en andere bondgenoten in de strijd tegen de sjiitische rebellen in Jemen. De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vallen regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan.

De aanval valt samen met het historische bezoek van de Israëlische president Yitzhak Herzog aan de Emiraten. Het is de eerste keer dat een Israëlische president de Golfstaat bezoekt. Eén van de drijfveren achter de toenadering is de alliantie die beide landen tegen Iran willen smeden.