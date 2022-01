Vijf beschuldigden van aanslagen in Parijs in juli naar België

De beschuldigden in het proces over de terreuraanslagen van Parijs worden in juli naar België overgebracht voor het Belgische proces over de aanslagen in Brussel. Dat melden de kranten van Sudinfo maandag.

Vijf beschuldigden die zich momenteel in Frankrijk bevinden voor het proces over de aanslagen van Parijs zijn betrokken in het Belgische proces. Het gaat om Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem en Ali El Haddad Asufi.

Vanwege Covid-19 heeft het proces in Parijs vertraging opgelopen, maar dat zal volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geen gevolgen hebben voor het Belgische proces. Dat begint zoals gepland op 10 oktober, “tenzij Covid de situatie zou veranderen, maar momenteel is dit nog steeds de planning”. “En de beschuldigden zullen in de loop van juli naar België overgebracht worden”, aldus de minister.