Zo weinig volk dat vertrek uitgesteld werd: 35.000 man verwacht, maar coronabetoging lokt maar 1.600 aanwezigen

De zevende coronabetoging in twee maanden tijd startte ­bescheiden, met enkele tientallen aan Brussel-Noord. Genoeg om het vertrek uit te stellen, van het geplande 12 uur naar halftwee. Uiteindelijk zou er in totaal zo’n 1.600 man van het station naar het Atomium ­wandelen. Een stuk minder dan de 35.000 waar organisator ­Belgium United For Freedom vooraf op had gerekend.

In de aanloop naar de mars had de politie ook al laten ­weten “op het beste te hopen, maar voorbereid te zijn op het ergste”: dat ‘ergste’ bleef deze keer uit. ­Buiten een paar bommetjes onderweg en een enkele arrestatie tijdens de speeches, verliep de middag vreedzaam.

© BELGA

Ook W817-acteur Jenne ­Decleir stapte mee. “Omdat ik geloof in soevereiniteit, en die is momenteel ver te zoeken. Het feit dat je niks meer in vraag mag stellen: dat is geen democratie meer.” ­Ilse (37) uit Ieper liep mee met haar partner en drie kindjes van 3, 7 en 10. “Ik krijg aan mijn kinderen niet uitgelegd dat de ene niet voorbij de voordeur mag, bij een hele klasquarantaine, en de andere twee wel”, klonk het. “De dubbelzinnige maatregelen ­helpen gene zak”, was het motief van Federico (22). “Ik wil vrijheid.” Net als de tienjarige Amy. “Ik wil later vrij zijn. En zelf ­gelukkige kindjes hebben.”

Centraal in deze betoging: de eis om de regering af te zetten. Er ging een petitie rond voor een motie van wantrouwen, waar ­intussen al “duizenden handtekeningen” opstaan, ­aldus de afsluitspeech.