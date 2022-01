Noord-Korea publiceert foto’s die test met middellangeafstandsraket bevestigen

De meest krachtige rakettest in Noord-Korea sinds 2017 was zondag al gemeld door buurland Zuid-Korea. Het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA bevestigt nu dat het projectiel werd afgevuurd om onder andere de nauwkeurigheid en de effectiviteit ervan na te gaan.

Het agentschap heeft ook verschillende foto’s gepubliceerd die moeten bewijzen dat de test heeft plaatsgevonden. Twee foto’s tonen de lancering zelf. Andere beelden zouden tijdens de vlucht genomen zijn met een camera die op de raket was gemonteerd. Op die foto’s is onder meer een deel van het Koreaanse schiereiland te zien vanuit de ruimte.

4.500 kilometer

Volgens deskundigen heeft de Hwasong-12 een bereik van 4.500 kilometer. De raket zou in theorie het eiland Guam in de Stille Oceaan kunnen bereiken, waar de VS een militaire basis hebben.

De Zuid-Koreaanse stafchefs hadden zondag verklaard dat de raket ongeveer 800 kilometer richting open zee vloog en tijdens de test een hoogte van 2.000 kilometer bereikte.

Spanningen

Pyongyang heeft met verschillende rakettests de spanningen op het Koreaanse schiereiland weer opgevoerd. De test van zondag was al de zevende in 2022. Volgens waarnemers wil Noord-Korea met die raketproeven intern en extern zijn macht tonen. Na de jongste sancties van de VS tegen het land had Kim Jong-un te kennen gegeven dat hij opnieuw langeafstandsraketten en kernbommen zou kunnen testen.