Het is officieel: Christian Eriksen tekent bij Premier League-club Brentford en is weer profvoetballer

Vorige zomer kreeg Christian Eriksen een hartstilstand tijdens de openingswedstrijd van Denemarken op het Europees Kampioenschap. In Italië is het verboden om met een defibrillator te spelen en daardoor kon hij zijn carrière bij Inter niet verderzetten. Half december werd het contract van Eriksen in Milaan in onderling overleg ontbonden.

Intussen trainde Eriksen bij verschillende clubs in Europa mee om zijn conditie weer op te bouwen en te onderhouden. Zo deed hij vorige week nog de trainingen met Jong Ajax mee.

Het hing echter al even in de lucht dat Eriksen terug naar Engeland zou trekken en bij Brentford zou tekenen. Maandagochtend maakte de club zijn komst officieel. Eriksen tekende tot eind dit seizoen met optie om te verlengen tot de zomer van 2023.

“Ik ben heel gelukkig dat ik kan meedelen dat ik bij Brentford FC tekende”, zei Eriksen in een videobooschap op sociale media. “Ik kan niet wachten om eraan te beginnen en hopelijk zie ik jullie allemaal snel.”

In het verleden was Eriksen al een hele periode aan de slag in de Premier League. Tussen 2013 en 2020 maakte de Deen het mooie weer bij Tottenham. Hij speelde er samen met onder meer Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Nacer Chadli en Mousa Dembélé. Met 69 doelpunten en 90 assists in 300 wedstrijden groeide Eriksen uit tot een absolute legende van Tottenham.