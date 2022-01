Treinverkeer stilgelegd nadat lichaam werd gevonden langs sporen

Beveren-Leie

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Waregem is ernstig verstoord na een dodelijk ongeval in Beveren-Leie. Er werden stoffelijke resten aangetroffen langs de sporen, het is onduidelijk of het om een persoonsaanrijding gaat. Het parket is ter plaatse om na te gaan of het om een verdacht overlijden gaat.